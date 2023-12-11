Nagihan Karadere, Survivor'a hazır! Kına yaktı, kurtlarını döktü... Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olan Nagihan Karadere, düzenlediği kına gecesinde kurtlarını döktü ve rakiplerine mesaj verdi.

ensonhaber.com

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın kadrosunu hazırladı...

Kadronun ardından tanıtım yapan Ilıcalı'nın açıkladığı isimler arasında Nagihan Karadere yer aldı.

Yarışmada kırmızı takımda yer alacak olan Karadere, adaya gitmeden önce ise kına gecesi düzenledi.

Kurtlarını döktü

"Parkurların kraliçesi Nagihan Karadere'nin Survivor kınasına hoş geldiniz" yazılı bir tabloyla kadın arkadaşlarını karşılayan Nagihan, gece boyunca dans etti.

Yarışmaya hazır olan ve rakiplerine gözdağı veren güzel isim, o anları da sosyal medyadan yayınladı.