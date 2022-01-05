Nam-ı diğer Uzi: Utku Yalçınkaya kimdir? Aleyna Tilki ile anılıyor...

Nam-ı diğer Uzi: Utku Yalçınkaya kimdir? Aleyna Tilki ile anılıyor...

Türkçe rap müziğinin sevilen isimlerinde Uzi lakabıyla bilinen Utku Yalkınkaya ve Aleyna Tilki'nin aşk yaşadığı konuşuluyor. Peki Uzi yani Utku Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında bilgiler..

Çavo olarak da tanınan 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile Aleyna Tilki'nin aşk yaşadığı iddia edildi.

Son dönemlerde rap şarkıylarıyla yıldızı parlayan Uzi, sektörün yeni isimlerinden...

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde "keko seviyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti. İkilinin takipçileri, konuya dair her bir ayrıntıyı araştırıyor.

Peki, Utku Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Utku Yalçınkaya ve Aleyna Tilki sevgili mi? İşte detaylar...

UZİ (UTKU YALÇINKAYA) KİMDİR?

30 Ağustos 1998 doğumlu olan Uzi veya gerçek ismiyle Utku Cihan Yalçınkaya Türk rapçi ve söz yazarıdır.

Şarkılarında sokak kültürünü çokça yansıtan Uzi, genellikle doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören'den bahseder.

Rap müziğe Acil adlı şarkıyla başlamış olsa da geniş kitleler tarafından tanınması 2021 yılında yayımladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde olmuştur ve ayrıca albüm "Spotify Top 10" listesinde 10. sırada yer almıştır.