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- Natalia Oreiro yıllara meydan okuyor
Natalia Oreiro yıllara meydan okuyor
Markası için kamera karşısına geçen Natalia Oreiro, güzelliğiyle büyüledi.
- Haber Merkezi
- 18.11.2020 - 07:19
- Güncelleme : 18.11.2020 - 07:21
Ülkemizde "Vahşi Güzel" dizisiyle çok sevilen 43 yaşındaki ünlü yıldız Natalia Oreiro, kendi soyadını taşıyan Las Oreiro markası için kamera karşısına geçti.
"BACAKLARIMIN GÖTÜRDÜĞÜ YERE KADAR"
Machado Cicala ve Gabriel Machado’un objektifine poz veren Uruguaylı oyuncu, katalog karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
43 yaşındaki yıldız, fotoğrafların altına, “Bacaklarımın beni götürdüğü yere kadar....” diye yazdı.