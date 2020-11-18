Natalia Oreiro yıllara meydan okuyor

Markası için kamera karşısına geçen Natalia Oreiro, güzelliğiyle büyüledi.

Ülkemizde "Vahşi Güzel" dizisiyle çok sevilen 43 yaşındaki ünlü yıldız Natalia Oreiro, kendi soyadını taşıyan Las Oreiro markası için kamera karşısına geçti.

"BACAKLARIMIN GÖTÜRDÜĞÜ YERE KADAR"

Machado Cicala ve Gabriel Machado’un objektifine poz veren Uruguaylı oyuncu, katalog karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

43 yaşındaki yıldız, fotoğrafların altına, “Bacaklarımın beni götürdüğü yere kadar....” diye yazdı.