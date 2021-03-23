Natalija Scekic: Novak Djokovic'i baştan çıkarmam istendi

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, şantajın kıyısından döndü.

Model Natalija Scekic, Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic'i baştan çıkarması ve bu sayede imajına zarar verip evliliğini bitirmek için kendisine 60 bin euro teklif edildiğini açıkladı.

Bunun bir kamera şakası olduğunu sandığını söyleyen Scekic, teklifi getirenlerin gayet ciddi olduğunu anlattı.

"ŞAKA SANDIM"

Bir dergiye açıklamalarda bulunan Scekic, iş görüşmesi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiğini sanarken bunun bir oyun olduğunu fark ettiğini ve kendisine bu teklifin yapıldığını anlattı. "Biri benimle iletişime geçti. Kendisini Londra'dan tanıyordum, düzgün biri olduğunu düşünüyordum. Ortaya koyduğu işleri biliyordum. Benimle görüşmek istediğinde iş için olduğunu sandım." diyen Scekic, "Ama konuşma ilerledikçe konunun benim hayatımla ilgili olmadığını anladım." ifadelerini kullandı.

"İNCİNDİM VE AŞAĞILANDIM"

Bu kişinin kendisinden Djokovic'i baştan çıkarıp görüntülerini şantaj için kullanılmak üzere kaydetmesini istediğini söyleyen Sırp model, bir kamera şakasının içinde olduğunu sandığını ama durumun öyle olmadığını aktardı: "Bunun karşılığında 60 bin euro (71 bin dolar) alabileceğimi ve istediğim herhangi bir yere seyahat edebileceğimi söyledi. Güldüm, 'Şaka yaptım' demesini bekledim ama adam ciddiydi. Çok incinmiş ve aşağılanmış hissettim."





"BASINI TAKİP ETMİYORUM"

Djokovic'in, boşanmanın eşiğinde olduğu iddiaları birçok kez gündeme gelmişti. Ünlü tenisçi, "Basını takip etmiyorum. İnsanların aşkımızı okumaktansa boşandığımızı okumaya daha meraklı olduğunu anlıyorum ama bu ne Jelena'yı ne de beni etkiliyor çünkü birbirimizi seviyoruz." diyerek yanıt vermişti. 2014'ten beri evli olan Djokovic'in eşi Jelene ile birlikte 2 de çocuğu bulunuyor.