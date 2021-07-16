Naz Çağla Irmak yeni filmi için saçlarını kazıttı

Naz Çağla Irmak yeni filmi için saçlarını kazıttı

Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay’ın hayatı film oluyor. Dördüncü kez yakalandığı hastalığa yenik düşen Neslican'ı ise Naz Çağla Irmak canlandıracak.

Kansere karşı verdiği mücadele ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Neslican Tay, dördüncü kez yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Neslican Tay'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, yaşam öyküsünü konu alan 'Neslican Demir Kadın' filmi için çekimler başladı.

Filmde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı.

HAKKIYLA CANLANDIRMAK İSTİYOR

Neslican’ı hakkıyla canlandırmak için büyük çaba sarf eden Naz Çağla Irmak, Neslican’ın ilham veren yaşam öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyor.

Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen Demir Kadın Neslican filmi yakında izleyiciyle buluşacak.

ZORLU TEDAVİ SÜRECİ ANLATILACAK

Film, Neslican’ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak.

OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği Demir Kadın Neslican filminin kadrosunda ;Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.