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    Naz Elmas, denize girmeye devam ediyor

    Naz Elmas, eşi Erol Özmandıracı ve arkadaşlarıyla beraber Göcek’te tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 08:03
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 08:32
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    Naz Elmas, denize girmeye devam ediyor

    Oyuncu Naz Elmas, eşi Erol Özmandıracı ile Göcek'teki yaz tatiline devam ediyor. Ünlü çift, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla deniz keyfi yaptı.

    DENİZE DOYAMADI

    Denizden çıktıktan snra birlikte poz veren çift, bu karelerine "Bugün 19 Aralık; denize girildi" notu düştü.

    Suya atlamadan önce iskelede poz veren Naz Elmas’ın bu karesi için photoshop yorumları yapıldı.

    Naz Elmas, denize girmeye devam ediyor #1

    Naz Elmas, denize girmeye devam ediyor #2

    Naz Elmas, denize girmeye devam ediyor #3

    Naz Elmas, denize girmeye devam ediyor #4

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