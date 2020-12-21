Naz Elmas, denize girmeye devam ediyor

Naz Elmas, denize girmeye devam ediyor

Naz Elmas, eşi Erol Özmandıracı ve arkadaşlarıyla beraber Göcek’te tatil yapıyor.

Oyuncu Naz Elmas, eşi Erol Özmandıracı ile Göcek'teki yaz tatiline devam ediyor. Ünlü çift, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla deniz keyfi yaptı.

DENİZE DOYAMADI

Denizden çıktıktan snra birlikte poz veren çift, bu karelerine "Bugün 19 Aralık; denize girildi" notu düştü.

Suya atlamadan önce iskelede poz veren Naz Elmas’ın bu karesi için photoshop yorumları yapıldı.