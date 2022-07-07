- Haberler
- Magazin Haberleri
- Naz Elmas ve Erol Özmandıracı boşandı
Naz Elmas ve Erol Özmandıracı boşandı
Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın 3 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
- Haber Merkezi
- 07.07.2022 - 11:11
39 yaşındaki ünlü oyuncu Naz Elmas, kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık 2019’da Esma Sultan Yalısı’nda görkemli düğün töreniyle evlenmişti.
Uzun zamandır evliliklerinde problemler yaşayan ünlü çift, nisan ayında boşanma kararı almıştı.
3 yıl sürebildi
Naz Elmas, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Erol Özmandıracı’ya ‘anlaşmalı’ olarak boşanma davası açtı. Ve 3 yıllık evlilik tek celsede bitti.