Petrol
100.72
0.03%
Euro
17.6723
0.71%
Dolar
17.2929
0.45%
Altın
969.05
0.66%
Borsa
241
0.08%
Bitcoin
353.807
1.91%
BTXN Coin
6.53
-1.06%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Naz Elmas ve Erol Özmandıracı boşandı

    Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın 3 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Naz Elmas ve Erol Özmandıracı boşandı

    39 yaşındaki ünlü oyuncu Naz Elmas, kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık 2019’da Esma Sultan Yalısı’nda görkemli düğün töreniyle evlenmişti.

    Uzun zamandır evliliklerinde problemler yaşayan ünlü çift, nisan ayında boşanma kararı almıştı.

    3 yıl sürebildi

    Naz Elmas, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Erol Özmandıracı’ya ‘anlaşmalı’ olarak boşanma davası açtı. Ve 3 yıllık evlilik tek celsede bitti.

    Naz Elmas ve Erol Özmandıracı boşandı #1

    Naz Elmas ve Erol Özmandıracı boşandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    Çankırı'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışırken enselendi
    3. Sayfa

    Çankırı'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışırken enselendi

    Cinsel ilişki orucuna girmişti! Kourtney Kardashian'dan yürek hoplatan paylaşım
    Medya

    Cinsel ilişki orucuna girmişti! Kourtney Kardashian'dan yürek hoplatan paylaşım

    Görüş Bildir