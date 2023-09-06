Nazan Öncel, hastaneye kaldırıldı Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, ani bayılma nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Sokak Kızı lakabıyla tanıdığımız ünlü şarkıcı Nazan Öncel, korkuttu. Öncel, hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Hastaneye kaldırıldığını ifade eden Öncel, hastanede çekildiği fotoğrafıyla birlikte paylaşım yaptı.

Tansiyon problemi yaşayarak bayıldığını anlatan şarkıcı Nazan Öncel, bu olay üzerine sigarayı bırakma kararı aldığını belirtti. Hasta yatağından yaptığı paylaşımla kararını duyuran Öncel, şu notu paylaştı:

"Ani bir bayılma"

"Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi ve saire. Sigarayla da vedalaştık."