Nazan Öncel ölümden döndü Evinin bahçesinde dolaşırken omzuna saksı düşen sanatçı Nazan Öncel feci kazadan son anda kurtuldu.

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Geçtiğimiz haftalarda yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Nazan Öncel, önceki gün ölümden döndü.

Şarkıcı hava almak için İstanbul Kemerburgaz'daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz üst kat balkonundaki saksı, başını sıyırıp omuzuna çarparak yere düştü.

"Görünmez kaza işte"

Öncel, "Görünmez kaza işte. O adımı atmasaydım belki de 'Başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu' diye yazılacaktı. Hayat bir pamuk ipliğine bağlı." dedi.

67 yaşındaki Nazan Öncel, geçen hafta da 287 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

"Sigarayla da vedalaştık."

Mesajına, "Sigara, insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir." diyerek başlayan ünlü isim; şöyle devam etmişti: "Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma... Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık."