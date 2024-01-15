Nazan Öncel sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi! Korkutan haberi sosyal medyadan paylaştı Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığını ve konserlerini ertelediğini duyurdu.

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Türk sanat dünyasının sevilen ismi Nazan Öncel, herkesi korkuttu.

Sevenleriyle konserlerinde buluşan Öncel, Bursa'daki sahnesini ertelemek zorunda kaldı.

Koronavirüse yakalanan Öncel, sosyal medya hesabından hayranlarını bilgilendiren bir açıklama yayınladı.

"Yatıyorum, kovid oldum"

Öncel; "Arkadaşlar kovid oldum, yatıyorum. Hâl böyle olunca çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. 'Önce sağlık' dediğiniz için anlayışınız teşekkür ediyorum." dedi.

Sanatçı, geçtiğimiz yıl eylül ayında tansiyonu yükselince bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Nazal Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma. Apar topar hastaneye koştuk. Serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık." ifadelerini kullandı.