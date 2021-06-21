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    Nazlı Çelik: Sen hayalini kurduğum kız çocuğusun

    Nazlı Çelik, sosyal medya hesabından kızı ile fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 11:38
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    Nazlı Çelik: Sen hayalini kurduğum kız çocuğusun

    Haber spikeri Nazlı Çelik, kızı Kayra Öztarhan’ın 13’üncü yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

    "KAYRA'M"

    Instagram’dan kutlama partisinden iki fotoğraf paylaşan Çelik, “Sen hayalini kurduğum kız çocuğusun. İyi ki doğdun canım Kayra’m” yazdı.

    Annesinin boyuna yetişen Kayra, “13” şeklindeki pastasını keserken, Nazlı Çelik’in takipçileri kutlama mesajları yağdırdı.

    Nazlı Çelik: Sen hayalini kurduğum kız çocuğusun #1Nazlı Çelik: Sen hayalini kurduğum kız çocuğusun #2

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