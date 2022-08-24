Nazlı Hamarat'tın oğluna davranışı tepki çekti

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'ın oğluna davranışı sosyal medyada gündem oldu.

Bir döneme damga vuran ve reyting rekorları kıran İşte Benim Stilim yarışmacısına katılarak ünlenen sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat ile iş insanı Gaffar Aydın'ın, 2018 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çift, Hamarat'ın hamileliği sırasında ayrılık kararı almıştı.

"Sidikli"

Oğlunun velayetini alan Hamarat, tepki çeken bir olayla daha gündeme geldi. Sosyal medya hesabından oğlunu uyandırdığı anların görüntüsünü paylaştı. Hamarat, uyanmayan oğluna bir anda "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında." demeye başladı.

Geçtiğimiz yıl 3 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan Hamarat, sosyal medya hesabından oğlunu uyandırdığı anların görüntüsünü paylaştı.

Nazlı Hamarat'ın eski eşi, iş insanı Emir Cevdet Şaşmaz, 2015 yılında Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.