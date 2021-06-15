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    Nazlı Kayı, gelinlik provasında

    Sosyetenin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, düğün için startı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 09:40
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    Nazlı Kayı, gelinlik provasında

    Pandemi nedeniyle net bir düğün tarihi belirleyemeyen sosyetenin gözde çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti,  aşılanmanın hızlanmasıyla düğün hazırlıklarına start verdi.

    "HEYECANLI"

    Gelinlik provasına giden ve sosyal medya hesabından bunu paylaşan Nazlı Kayı, fotoğrafına "Heyecanlı" notunu düştü.

    Nazlı Kayı, gelinlik provasında #1

    Nazlı Kayı, gelinlik provasında #2

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