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- Nazlı Kayı, gelinlik provasında
Nazlı Kayı, gelinlik provasında
Sosyetenin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, düğün için startı verdi.
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 09:32
- Güncelleme : 15.06.2021 - 09:40
Pandemi nedeniyle net bir düğün tarihi belirleyemeyen sosyetenin gözde çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, aşılanmanın hızlanmasıyla düğün hazırlıklarına start verdi.
"HEYECANLI"
Gelinlik provasına giden ve sosyal medya hesabından bunu paylaşan Nazlı Kayı, fotoğrafına "Heyecanlı" notunu düştü.