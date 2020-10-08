Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı yürüyüşte

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı her gün 15 kilometre yürüyor.

Sosyetik sevgililer Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

GÜNDE EN AZ 2 SAAT SPOR

Son dönemde formlarına özen gösteren ve düzenli olarak her gün 15 kilometre yürüyen çift, günde en az 2 saat spor yapıyor.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken çiftin şıklığı da yerindeydi.

Aşıkların günlük spor rutini şöyle:

Spor salonunda haftanın 6 günü çalışıyor.

Dışarıda en az 10 bin, evde 5 bin adım atıyor.

TV karşısında bile bacak egzersizi yapıyor.

Haftanın 3 günü kereviz sapı, zencefil, yarım limon suyundan oluşan karışımı içiyor.