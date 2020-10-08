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- Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı yürüyüşte
Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı yürüyüşte
Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı her gün 15 kilometre yürüyor.
- Haber Merkezi
- 08.10.2020 - 08:49
Sosyetik sevgililer Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.
GÜNDE EN AZ 2 SAAT SPOR
Son dönemde formlarına özen gösteren ve düzenli olarak her gün 15 kilometre yürüyen çift, günde en az 2 saat spor yapıyor.
Fit görüntüsüyle dikkat çeken çiftin şıklığı da yerindeydi.
Aşıkların günlük spor rutini şöyle:
Spor salonunda haftanın 6 günü çalışıyor.
Dışarıda en az 10 bin, evde 5 bin adım atıyor.
TV karşısında bile bacak egzersizi yapıyor.
Haftanın 3 günü kereviz sapı, zencefil, yarım limon suyundan oluşan karışımı içiyor.