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    Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı yürüyüşte

    Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı her gün 15 kilometre yürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 08:49
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    Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı yürüyüşte

    Sosyetik sevgililer Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

    GÜNDE EN AZ 2 SAAT SPOR

    Son dönemde formlarına özen gösteren ve düzenli olarak her gün 15 kilometre yürüyen çift, günde en az 2 saat spor yapıyor.

    Fit görüntüsüyle dikkat çeken çiftin şıklığı da yerindeydi.

    Aşıkların günlük spor rutini şöyle:

    Spor salonunda haftanın 6 günü çalışıyor.
    Dışarıda en az 10 bin, evde 5 bin adım atıyor.
    TV karşısında bile bacak egzersizi yapıyor.
    Haftanın 3 günü kereviz sapı, zencefil, yarım limon suyundan oluşan karışımı içiyor.

    Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı yürüyüşte #1

    Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı yürüyüşte #2

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