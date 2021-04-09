Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğün tarihi belli oldu

Soyetenin en ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı 26 Ağustos'ta evleniyor.

Hacı Sabancı'nın evlilik teklif ettiği ve 'evet' yanıtı aldığı sevgilisi Nazlı Kayı ile Aralık ayında nişanlanmıştı.

AĞUSTOS DÜĞÜNÜ

Cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğün tarihi belli oldu.

Çift, pandemi nedeniyle bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak. Düğün hazırlıkları büyük gizlilik içinde yürütülüyor.

YALIDA EVLENECEKLER

Koronavirüs vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemeyen çift, Arzu-Ömer Sabancı’nın Kanlıca’daki muhteşem yalısında birbirlerine “evet” diyecek.

"HACI'YI GÖRÜNCE KARNIM AĞRIYORDU"

Alem dergisine özel açıklamalarda bulunan Nazlı Kayı, 'Arkadaşlığımız başladıktan sonra her buluştuğumuzda heyecandan karnıma ağrılar giriyordu. Onu her gördüğümde vücudum aynı reaksiyonları vermeye başlayınca zaten anladım. Hala böyleyim bu arada. Onu görünce karnımda kelebekler uçuşuyor. Demek ki aşk böyle bir şey' demişti.