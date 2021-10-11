Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı

Nazlı Kayı'nın beğenilmeyen gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.

Sosyetenin iki genç ismi Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, önceki akşam İstanbul'da Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında nikah töreni yaptı.

Törene yakın çevresini davet eden çiftin, gelinlik ve damatlığı da en çok konuşulan konuların başında geldi.

Önümüzdeki günlerde düğün yapacak olan çiftten Kayı'nın gelinliği, sosyal medyada beğenilmedi ve eleştirildi.

108 BİN TL

Nazlı Kayı, nikah töreni için straplez, tüy detaylı bir gelinlik tercih etti. Nazlı Kayı'nın nikah töreninde giydiği Oscar de la Renta imzalı gelinliğin yaklaşık fiyatının 12 bin dolar yani 108 bin TL olduğu söyleniyor.

"KARIMLA TANIŞIN"

Hacı Sabancı, nikah töreninde çekilen fotoğrafa "Karımla tanışın" notunu eklerken Kayı da "Kocamla" ifadesini kullandı.