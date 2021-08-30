Nazlı Kayı'nın üvey babası vefat etti

Sosyetenin merakla beklediği Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çiftinin 3 Eylül'deki düğünü, Kayı'nın üvey babasını ani bir şekilde kaybetmesiyle iptal edildi.

Magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden olan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı çifti, cuma günkü düğünleri için gün sayıyordu.

Nikah masasına oturmaya hazırlanan heyecanlı çift, gelen acı haberle sarsıldı.

NAZLI'NIN BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Nazlı Kayı'nın Bursa'da yaşayan üvey babası Av. Kaan Dimili, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

DÜĞÜN İPTAL OLDU: ACIMIZ BÜYÜK

Haber üzerine büyük üzüntü yaşayan Kayı ve Sabancı ise Çırağan Sarayı'ndaki düğünlerini erteleme kararı aldı.

Düğün kararına ilişkin açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

''Değerli dostlarımız, 3 Eylül 2021 tarihinde çocuklarımız Nazlı ve Hacı için yapmayı planladığımız düğün törenimizi erteliyoruz. Kızımız Nazlı’nın değerli babası Sayın Kaan Dimili’yi ani bir kalp krizi sonucu ne yazık ki kaybettik. Acımız büyüktür... Dimili ve Sabancı Ailesi''

GEMLİK'TE DEFNEDİLDİ

Dimili'nin cenazesi, Gemlik Merkez Çarşı Asım Kocablyık Camisi'nden kaldırılarak Gemlik Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

BURSA BAROSU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Bursa Barosu, Dimili'nin vefatı üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve meslek camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.