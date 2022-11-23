Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ile gittiği Adana'da kebap ustasından ders aldı.

Birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, geçen cuma Hacı Sabancı'nın adını taşıdığı merhum dedesinin anma töreni için Adana'ya gitmişti.

Kıyma çekti

Eşi ile hafta sonunu Adana'da geçiren Nazlı Sabancı, şehri gezip Adana'nın meşhur lezzetlerini tattı; Adana kebabını yapmak için de ders aldı. Eşiyle şehrin en meşhur kebapçısına giden Nazlı Hanım, orada kebap ustasından nasıl kebap yapılacağını ve zırhla kıyma çekmeyi öğrendi.

Nazlı Sabancı, elleriyle yaptığı ilk Adana kebabını da eşiyle afiyetle yedi.

Nazlı Sabancı, Adana kebabı yapmayı öğrendi ViDEO