Petrol
93.56
0.79%
Euro
18.0513
0.00%
Dolar
18.2348
0.00%
Altın
998.44
0.11%
Borsa
3398
0.00%
Bitcoin
344.933
-5.76%
BTXN Coin
4.83
-5.47%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın doğum gününü kutladı

    Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın doğum gününü kutladı

    Aralarındaki ‘gelinlik’ gerginliği Çırağan Sarayı’ndaki düğünle biten Arzu Sabancı ile Nazlı Sabancı’nın arasından su sızmıyor. Gelin Sabancı, kayınvalidesi için nazar boncuklu bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, 9 Eylül 2021’de nikah, 25 Haziran 2022 tarihinde ise düğün yaptı.

    Aslında mutlu günün tarihi daha erkendi ancak gelen bir ölüm haberi planları değiştirdi.

    İlk gelinliğini kimse beğenmedi

    Nazlı Kayı'nın Bursa'da yaşayan üvey babası Avukat Kaan Dimili, geçtiğimiz ağustos ayında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

    Az sayıda davetlinin katıldığı nikahta, Nazlı Kayı’nın giydiği gelinlik sosyal medyanın diline düştü.

    Çok sayıda kişi, gelinliği beğenmedi, “Arzu Sabancı, Nazlı Kayı’nın gelinliğinden sonra bir köşede sinir krizi geçiriyordur eminim… Ben bile geçirecektim.” şeklinde eleştiriler yaptı.

    Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın doğum gününü kutladı #1

    Kayınvalideden destek göremedi

    Kayınvalide Arzu Sabancı da yapılan bu yorumlara sessiz kalmadı.

    Instagram hesabından gelininin fotoğrafını paylaşan Sabancı, “Nikahta Nazlı’cım zarif bir kuğu, güzel bir masal prensesi gibiydi. Esas gelinliği düğünde.” ifadelerini kullandı.

    Arzu Sabancı, kısa bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı, aynı kareyi nazar boncuğu emojisi ile paylaştı.

    Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın doğum gününü kutladı #2

    Çırağan Sarayı’nda görkemli düğün

    Ardından sosyetenin heyecanla beklediği düğün nihayet gerçekleşti…

    Çırağan Sarayı’ndaki düğünde bir kez daha “evet” diyen çift, kılıçla pasta kesti.

    Yüzlerce kişi de düğünlerinde çifti yalnız bırakmadı.

    Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın doğum gününü kutladı #3

    ‘Gelinlik’ krizi bitti

    Bu kez Nazlı Sabancı’nın gelinliği çok beğenildi. Düğüne katılanlar, gelin Sabancı’dan adeta gözünü alamadı.

    Bir isim daha vardı ki, dikkatler onun da üzerindeydi.

    Gece boyunca bir hayli keyifli görünen kayınvalide Arzu Sabancı, gelini ile arasındaki ‘gelinlik’ gerilimini çabuk unutturdu.

    Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın doğum gününü kutladı #4

    “İyi varsınız, sizi çok seviyorum”

    Şimdilerde ise gelin-kaynana arasında su sızmıyor…

    Bugün doğum günü olan Arzu Sabancı için bir paylaşım da Nazlı Sabancı’dan geldi.

    Kayınvalidesi ile beğenilmeyen gelinliğinin üzerinde bulunduğu kareleri Instagram hesabından paylaşan Nazlı Sabancı, “İyi varsınız, sizi çok seviyorum.” notunu düştü.

    Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın doğum gününü kutladı #5

    “Canım kızım”

    Nazlı Sabancı’nın nazar boncuğu emojileri de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

    Arzu Sabancı ise gelininin gönderisini paylaşarak, “Canım kızım.” yazdı.

    Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın doğum gününü kutladı #6

    Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın doğum gününü kutladı #7


    İlginizi Çekebilir

    KYK YURT SONUÇLARI I Hangi illerdeki yurtlar doldu?
    Eğitim

    KYK YURT SONUÇLARI I Hangi illerdeki yurtlar doldu?

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Marguerite Duras'ın eşsiz Hiroşima Sevgilim kitabı
    Kitap

    Marguerite Duras'ın eşsiz Hiroşima Sevgilim kitabı

    Görüş Bildir