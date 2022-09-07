Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın doğum gününü kutladı

Aralarındaki ‘gelinlik’ gerginliği Çırağan Sarayı’ndaki düğünle biten Arzu Sabancı ile Nazlı Sabancı’nın arasından su sızmıyor. Gelin Sabancı, kayınvalidesi için nazar boncuklu bir paylaşım yaptı.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, 9 Eylül 2021’de nikah, 25 Haziran 2022 tarihinde ise düğün yaptı.

Aslında mutlu günün tarihi daha erkendi ancak gelen bir ölüm haberi planları değiştirdi.

İlk gelinliğini kimse beğenmedi

Nazlı Kayı'nın Bursa'da yaşayan üvey babası Avukat Kaan Dimili, geçtiğimiz ağustos ayında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Az sayıda davetlinin katıldığı nikahta, Nazlı Kayı’nın giydiği gelinlik sosyal medyanın diline düştü.

Çok sayıda kişi, gelinliği beğenmedi, “Arzu Sabancı, Nazlı Kayı’nın gelinliğinden sonra bir köşede sinir krizi geçiriyordur eminim… Ben bile geçirecektim.” şeklinde eleştiriler yaptı.

Kayınvalideden destek göremedi

Kayınvalide Arzu Sabancı da yapılan bu yorumlara sessiz kalmadı.

Instagram hesabından gelininin fotoğrafını paylaşan Sabancı, “Nikahta Nazlı’cım zarif bir kuğu, güzel bir masal prensesi gibiydi. Esas gelinliği düğünde.” ifadelerini kullandı.

Arzu Sabancı, kısa bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı, aynı kareyi nazar boncuğu emojisi ile paylaştı.

Çırağan Sarayı’nda görkemli düğün

Ardından sosyetenin heyecanla beklediği düğün nihayet gerçekleşti…

Çırağan Sarayı’ndaki düğünde bir kez daha “evet” diyen çift, kılıçla pasta kesti.

Yüzlerce kişi de düğünlerinde çifti yalnız bırakmadı.

‘Gelinlik’ krizi bitti

Bu kez Nazlı Sabancı’nın gelinliği çok beğenildi. Düğüne katılanlar, gelin Sabancı’dan adeta gözünü alamadı.

Bir isim daha vardı ki, dikkatler onun da üzerindeydi.

Gece boyunca bir hayli keyifli görünen kayınvalide Arzu Sabancı, gelini ile arasındaki ‘gelinlik’ gerilimini çabuk unutturdu.

“İyi varsınız, sizi çok seviyorum”

Şimdilerde ise gelin-kaynana arasında su sızmıyor…

Bugün doğum günü olan Arzu Sabancı için bir paylaşım da Nazlı Sabancı’dan geldi.

Kayınvalidesi ile beğenilmeyen gelinliğinin üzerinde bulunduğu kareleri Instagram hesabından paylaşan Nazlı Sabancı, “İyi varsınız, sizi çok seviyorum.” notunu düştü.

“Canım kızım”

Nazlı Sabancı’nın nazar boncuğu emojileri de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Arzu Sabancı ise gelininin gönderisini paylaşarak, “Canım kızım.” yazdı.