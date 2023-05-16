Nazlı Sabancı, seçim sonuçlarına tepki gösterdi Cemiyet hayatının ünlü ismi Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların tamamı açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde olduğu seçimin ikinci tura kaldığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından resmen açıklandı.

2021 Ekim ayında Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan sosyetenin ünlü gelini Nazlı Sabancı da sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına tepki gösterdi.

"Hakkımı helal etmiyorum"

6 aylık hamile olan ve bir kız bebek bekleyen Sabancı, “Kadınlar okumasın, küçücük çocuklar evlendirilsin zihniyetini savunan kadın adayını gölgeleyerek gösteren Yeniden Refah Partisi’nin ve HüdaPar’ın Meclis'e girmesinde payı olan kimseye kadın olarak hakkımı helal etmiyorum. Asla helal etmiyorum.” mesajını yayınladı.