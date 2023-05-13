Nazlı Sabancı'dan hamileliğinin 5'inci ayında yeni poz

ensonhaber.com
Sosyetenin ünlü ailelerinden Sabancı'larda bebek sevinci yaşanıyor.
Ailenin büyük oğlu Hacı Sabancı, 2021'de Nazlı Sabancı ile dünyaevine girdi.
Cemiyetin önde gelen çiftleri arasında yer alan ikili, 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda düğün töreni düzenledi.
Kız bebek geliyor
Görkemli bir organizasyona imza atan çiftin düğünü günlerce konuşuldu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi gören genç çift, kısa bir süre önce bebek beklediklerinin müjdesini verdi.
Ailenin 3 erkek çocuktan sonra kız toruna kavuşacağı öğrenildi.
Yeni pozunu paylaştı
5 aylık hamile olduğu öğrenilen Nazlı Sabancı, fotoğrafı "3" notuyla paylaştı.
Sabancı, hamileliğinin 5'inci ayında yeni pozunu takipçilerini beğenisine sundu.