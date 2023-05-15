Nazlı Sabancı'nın ayaklarına yorum yağdı
ensonhaber.com

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan sosyetik güzel Nazlı Sabancı, son olarak geçtiğimiz gün eşi ile katıldığı bir davetten karelerini yayınladı.

5 aylık hamile

Siyah elbisesiyle poz veren Nazlı Sabancı'nın büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. 5 aylık olan Sabancı'nın gönderisine beğeni yağdı.

Nazlı Sabancı'nın ayaklarına yorum yağdı

Ünlü ismin gönderisinde sosyal medya kullanıcılarının diline düşen şey ise ayakları oldu. Takipçileri Sabancı'nın paylaşımının altına kapalı ayakkabı önerisinde bulundu.

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel'in de geçtiğimiz ay İtalya'dan paylaştığı fotoğraflarda ayakları dikkat çekmişti.

Nazlı Sabancı'nın ayaklarına yorum yağdı