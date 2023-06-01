Nazlı Sabancı'nın karnı büyüdü Sosyetik güzel Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozuyla adından söz ettirdi.

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Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile mutlu bir evlilik sürdüren Nazlı Kayı Sabancı, şu sıralar bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

"3"

Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda ise müjdeli haber gelmişti. Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Sosyetik güzel, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düşmüştü.

"3trd trimester"

Sosyetik güzel, son olarak 343 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yeni bir paylaşım yaptı. Kırmızı bir pantolon-ceket takımının içine siyah bir bluz giyen Sabancı, aynanın karşında çekildiği fotoğrafa; "3trd trimester (Üçüncü üç aylık dönem) " notunu yazarak nazar boncuğu emojisi ekledi.

28 yaşındaki ünlü ismin karnı burnunda paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.