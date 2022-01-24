Ne evlenebildi, ne ayrılabildi! Fatma Girik'in hayat arkadaşı Memduh Ün kimdir?

Ne evlenebildi, ne ayrılabildi! Fatma Girik'in hayat arkadaşı Memduh Ün kimdir?

Yeşilçam'ın en uzun soluklu aşıklarıydı Mehduh Ün ve Fatma Girik. Hiç evlenmediler ama hep birlikteydiler. Girik'in ölümü ile de hayatı merak konusu oldu. Peki Memduh Ün kimdir?

Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik, 79 yaşında hayata veda etti.

Geride unutulmaz filmler bırakan Girik'in evli olup olmadığı merak ediliyor.

Girik, Bodrum'a, figüranlık günlerinde tanıştığı hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına gömülecek.

Yeşilçam'ın bu dillere destan aşkı, Memduh Ün'ün hayatının son gününe kadar sürdü. Peki Fatma Girik ve Memduh Ün evli miydi? Memduh Ün kimdir, ne zaman öldü? İşte hayat hikayesi...

FATMA GİRİK EVLİ MİYDİ?

1959 yılında Fatma Girik 16, Memduh Ün ise 39 yaşındayken beraberlikleri başladı.

Memduh Ün 1949’da Cahide Şen ile evlenmiş, ancak ayrılmalarına rağmen hiç boşanmamıştı.

Fatma Girik'in "İlk ve son aşkım" dediği Memduh Ün ile, usta yönetmen Ün'ün ölümüne kadar 57 yıllık bir birliktelikleri olduancak Memduh Ün ilk eşinden boşanamadığı için hiç evlenememişlerdir.

MEMDUH ÜN KİMDİR?

Yeşilçam'ın usta yönetmeni Memduh Ün, İstanbul'da 14 Mart 1920'de dünyaya geldi.

Vefa Lisesi'nde okuduktan sonra maddi zorluklardan dolayı üniversite hayaline veda etmek üzereyken, başvurduğu yurt tarafından kabul edilince, tıp eğitimine başladı.

Ancak futbola olan aşırı ilgisi, kafasına koyduğunu yapan kişiliğiyle birleşince eğitimini üçüncü sınıfta bırakmasına neden oldu.

Bu karar, seneler sonra "futbolcudan olma sinemacı" sıfatını getirdi.

Yıllar süren profesyonel futbol hayatını ve bir de Beşiktaş'ta yaşadığı İstanbul şampiyonluğunu askerlik takip etti.



Filmografisi oldukça geniş olan Memduh Ün, Türk Sineması'na bu güne kadar 41 filmde oyunculuk, 75 filmde yönetmenlik, 121 filmde yapımcılık, 33 filmde senaristlik yaptı.

Yerçekimli Aşklar, Zıkımın Kökü, Bütün Kapılar Kapalıydı, Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Arkadaş, Ayşecik, Ateşten Damla, Gün Doğmasın Memduh Ün'ün yönettiği filmler arasındadır.