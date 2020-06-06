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    Nebahat Çehre özel izinle çıktı

    76 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, özel izinle sokağa çıktı, arkadaşlarıyla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2020 - 13:43
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    Nebahat Çehre özel izinle çıktı

    Koronavirüs salgınından korunma tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı, usta oyuncu Nebahat Çehre’yi de etkiledi.

    Yaş sınırına takılan 76 yaşındaki Yeşilçam yıldızı, önceki gün Nişantaşı’nda bir kafede görüntülendi. Arkadaşıyla bol bol sohbet eden oyuncu, doktor randevusu alarak dışarı çıktığını söyledi.

    “FIRSATTAN İSTİFADE HASRET GİDERDİM”

    Çehre, “Belimde ufak bir fıtık var, ağrı duyunca iğne olmak için hastaneye geldim. Fırsattan istifade uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla da hasret giderdim.” dedi.

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