Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş açıklaması

Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün kendisiyle ilgili açıklama yapan Aydemir Akbaş'la ilgili konuştu.

Türk sinemasının güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncularından Nebahat Çehre, Nişantaşı'nda bir mağazadan çıkarken objektiflere yansıdı.

"NEBAHAT'LA EVLENMEK İSTERDİM"

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çehre, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" açıklamasında bulunan arkadaşı Aydemir Akbaş'a cevap verdi.

"YILMAZ'IN SAĞ KOLUYDUK"

Eşi Yılmaz Güney ve Akbaş'ın çok eski dost olduklarını anlatıp bu açıklamayı 'şansızlık' olarak değerlendiren Çehre, "O çok şanssız bir açıklama aslında kötü bir niyeti yok, çünkü biz Yılmaz Güney'in sağ koluyduk, ailecek görüştüğümüz bir insan" dedi.

"ŞANSSIZLIK"

77 yaşındaki Çehre, sözlerine; "Onore edip iltifat ettikten sonra arkasından onu söylemesi şanssızlık olmuş. Galatasaray Lisesi mezunu çok iyi bir ailenin çocuğudur. Son zamanlarda böyle şeyler oluyor herhalde.

"65'Lİ YILLARDAN TANIŞIYORUZ"

Tabii ben ona kırılmam çünkü herkes anladı ne demek istediğini. Aramadım ama belki o arayacak kırgınlık yok. Biz Yılmaz'la evli iken o da Beyhan ile evliydi çok sevdiğim insanlar. 65'li yıllardan tanışıyoruz resimlerde hepimiz tıfılız" şeklinde devam etti.