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    Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali

    Türk sinemasının usta ismi Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki videosu, sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 14:26
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    Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali

    76 yaşında olan Nebahat Çehre'nin, 1987 yılında oynadığı Kavanoz Adam' dizisinin setindeki görüntüleri sosyal medyaya düştü.

    SENELER GENÇLEŞTİRİYOR

    Bu videonun ardından güzelliği ve stiliyle yıllara meydan okuyan Çehre'nin o yıllardaki görüntüsüne yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Çehre için; "Benjamin Button'un kadın versiyonu", "Şimdi daha genç görünüyor", "Yaş aldıkça güzelleşmiş, "Eskiden yaşlıymış" gibi yorumlar yaptı.

    Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali VİDEO

    Nebahat Çehre nin 33 yıl önceki hali #1

    Nebahat Çehre nin 33 yıl önceki hali #2

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