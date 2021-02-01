Türk sinemasının usta ismi Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki videosu, sosyal medyayı salladı.

76 yaşında olan Nebahat Çehre'nin, 1987 yılında oynadığı Kavanoz Adam' dizisinin setindeki görüntüleri sosyal medyaya düştü.

SENELER GENÇLEŞTİRİYOR

Bu videonun ardından güzelliği ve stiliyle yıllara meydan okuyan Çehre'nin o yıllardaki görüntüsüne yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Çehre için; "Benjamin Button'un kadın versiyonu", "Şimdi daha genç görünüyor", "Yaş aldıkça güzelleşmiş, "Eskiden yaşlıymış" gibi yorumlar yaptı.

Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali VİDEO