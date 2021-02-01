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- Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali
Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali
Türk sinemasının usta ismi Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki videosu, sosyal medyayı salladı.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 14:11
- Güncelleme : 01.02.2021 - 14:26
76 yaşında olan Nebahat Çehre'nin, 1987 yılında oynadığı Kavanoz Adam' dizisinin setindeki görüntüleri sosyal medyaya düştü.
SENELER GENÇLEŞTİRİYOR
Bu videonun ardından güzelliği ve stiliyle yıllara meydan okuyan Çehre'nin o yıllardaki görüntüsüne yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Çehre için; "Benjamin Button'un kadın versiyonu", "Şimdi daha genç görünüyor", "Yaş aldıkça güzelleşmiş, "Eskiden yaşlıymış" gibi yorumlar yaptı.
Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali VİDEO