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    Necati Şaşmaz kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı

    Büyük bir hayran kitlesi olan başarılı oyuncu Necati Şaşmaz'ın hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini korkuttu. Anjiyo olan Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 28.10.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 09:09
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    Necati Şaşmaz kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı

    Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı, geniş bir hayran kitlesine sahip.

    Karaktere hayat veren Necati Şaşmaz'dan hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.

    Anjiyo oldu

    Ateş'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    50 yaşındaki oyuncunun anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtildi.

    Necati Şaşmaz kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı #1

    Sağlık durumu iyi

    Ameliyatının iyi geçtiği bilinen Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Geçtiğimiz aylarda bir müzik programına konuk olan Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşırtmıştı.

    Uzun zaman sonra ekranlara çıkan oyuncunun beyazlayan saçları dikkat çekmişti.

    Necati Şaşmaz kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı #2


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