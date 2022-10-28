Haberler

Magazin Haberleri

Necati Şaşmaz kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı

Necati Şaşmaz kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı

Büyük bir hayran kitlesi olan başarılı oyuncu Necati Şaşmaz'ın hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini korkuttu. Anjiyo olan Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.