Necati Şaşmaz kendini mehdi olarak görüyor iddiası

Necati Şaşmaz kendini mehdi olarak görüyor iddiası

Eski eşi Negahan Kaşıkçı, boşanma davasında Necati Şaşmaz'ın tarikat görüntülerini sundu.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle ünlenen oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı'nın 2019 yılından bu yana süren çekişmeli boşanma davası sona erdi. 2012 yılında evlenen çift, geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda boşandı.

ZİKİR VİDEOSU

Ünlü çiftin boşama davasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre Kaşıkçı, kendini mehdi olarak gören Şaşmaz'ın Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu sundu.

"ÇOCUKLARIMIN BULAŞMASINI İSTEMİYORUM"

8 yaşındaki oğlunun bu tarikatın veliahtı olarak görüldüğünü ifade eden Kaşıkçı, mahkemede "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum. Yaşlı müritler A.N.'ye 'Ağabey' diye sesleniyor, çocuğun elini öpüyor." dediği iddia edildi.

Şaşmaz'ın avukatı ise zikir görüntüsünü kabul ederken diğer suçlamarı reddetti.