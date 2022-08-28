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    Necati Şaşmaz yıllar sonra ekrana çıktı

    Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, yıllar sonra televizyona çıktı. Bir müzik programına konuk olan Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 08:49
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    Necati Şaşmaz yıllar sonra ekrana çıktı

    Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, son olarak sevgilisi Tuğçe Erön için Bodrum'da mekan kapatıp doğum günü partisi düzenlemesiyle gündeme gelmişti.

    Necati Şaşmaz'ın son hali ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

    Mazhar Alanson'un programına konuk oldu

    Yıllar sonra televizyon ekranlarında bir programa çıkan Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına konuk oldu.

    50 yaşındaki Şaşmaz'ın son hali dikkat çekti.

    Saçlarının beyazladığı görülen Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

    Necati Şaşmaz yıllar sonra ekrana çıktı #1

    Estetik mi yaptırdı sorusu akıllara geldi

    İmajındaki değişiklik ve yüzündeki gerginlik estetik mi oldu sorusunu da sordurttu.

    Öte yandan Şaşmaz, en son 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminde rol almıştı.

    Necati Şaşmaz yıllar sonra ekrana çıktı #2


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