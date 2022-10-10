Necati Şaşmaz'ın çocukları

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz büyük oğlunun yaş gününde bir ilke imza attı.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, sosyal medyayı çok kullanmayan ünlü isimlerin arasında yer alıyor.

Kural bozuldu

Uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu, bugün kural bozdu ve Nagehan Kaşıkçı’yla evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir’le fotoğraf paylaştı.

Büyük oğlan 9 oldu

Büyük oğlu Ali Nadir bugün 9 yaşına giren oyuncunun bu nedenle paylaşım yaptığı öğrenildi.