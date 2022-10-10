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    Necati Şaşmaz'ın çocukları

    Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz büyük oğlunun yaş gününde bir ilke imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 07:22
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 07:29
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    Necati Şaşmaz'ın çocukları

    Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, sosyal medyayı çok kullanmayan ünlü isimlerin arasında yer alıyor.

    Kural bozuldu

    Uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu, bugün kural bozdu ve Nagehan Kaşıkçı’yla evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir’le fotoğraf paylaştı.

    Büyük oğlan 9 oldu

    Büyük oğlu Ali Nadir bugün 9 yaşına giren oyuncunun bu nedenle paylaşım yaptığı öğrenildi.

    Necati Şaşmaz ın çocukları #1

    Necati Şaşmaz ın çocukları #2

    Necati Şaşmaz ın çocukları #3

    Necati Şaşmaz ın çocukları #4


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