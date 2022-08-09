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    Necati Şaşmaz'ın yeni sevgilisi

    Necati Şaşmaz'ın yeni sevgilisi

    Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz, yeni sevgilisiyle görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 11:46
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    10 yıl evli kaldığı Avukat Nagehan Kaşıkçı ile geçtiğimiz sene olaylı bir şekilde boşanan Necati Şaşmaz, bir süredir Tuğçe Erön ile aşk yaşıyor.

    Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şaşmaz, önceki gün Erön ile Bodrum'da görüntülendi.

    Mekana kimse alınmadı

    Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde 39 yaşına basan Erön için sadece aile fertlerinin katıldığı bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Bodrum Bitez'de bir mekanın kapatıldığı doğum günü için gelen tüm müşteriler geri çevrildi.

    Her detayın düşünüldüğü organizasyona yaklaşık 45 kişi katıldı.

    39 adet beyaz orkide aldı

    Şaşmaz ve Erön, gece boyu yan yana oturdu. Necati Şaşmaz, sarılarak kutladığı Tuğçe Erön'e, 39'uncu yaş günü için 39 adet beyaz orkide verdi.

    Necati Şaşmaz ın yeni sevgilisi #1

    Mekanda telefon yasak

    Dışarıya görüntü sızmaması için mekanda telefon kullanılması ve fotoğraf çekilmesi yasaklandı.

    Aşkı doğruladı

    Tuğçe Erön, doğum günü konuşması sırasında bu durum nedeniyle özür dileyerek, "Çok hassas bir durum, bizi anlamanızı rica ediyoruz." diyerek adeta aşkı doğruladı. Şaşmaz ise özel hayatıyla ilgili sorular karşısında "Tuğçe eski arkadaşım." demekle yetindi.

    Necati Şaşmaz ın yeni sevgilisi #2

    Sabaha karşı eve gittiler

    Gece 03.00'e kadar mekanda eğlenen ve şarkılar söyleyen ikili, mekan çıkışında flaşların patlamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. İkili, ayrı yönlere yönelirken mekan görevlileri ise gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

     

    Necati Şaşmaz ın yeni sevgilisi #3

    Necati Şaşmaz ın yeni sevgilisi #4


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