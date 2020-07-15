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    Necip Memili, baba oldu

    Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun kızı Asya, dünyaya gözlerini açtı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 08:15
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    Necip Memili, baba oldu

    Çukur'un Cumali'si Necip Memili baba oldu. Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun kızı, Maslak'taki özel bir hastanede dünyaya geldi.

    ASYA BEBEK GELDİ

    Çiftin kızlarına Asya ismini verdiği öğrenildi.

    "KIZ BABASI OLACAĞIM İNŞALLAH"

    Başarılı oyuncu Memili, 2 gün önce eşinin doğum yapacağını söylemişti. Memili,"Kız babasıyım. Kız olacak inşallah, heyecan var" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.

    Necip Memili, baba oldu #1

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