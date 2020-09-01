Necip Memili, kızıyla yeni fotoğraf yayınladı

Yeni baba olan Necip Memili, kızı Asya ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da 'Cumali' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necip Memili, geçtiğimiz haftalarda baba oldu.

"BİZ KAÇAR"

Didem Dayıcıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Memili, kızı ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. 40 yaşındaki Necip Memili, paylaşımına "Biz kaçar" notunu düştü.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.