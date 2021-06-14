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    Ned Beatty, hayatını kaybetti

    Şebeke, Kurtuluş ve Superman filmlerinde hayat verdiği karakterlerle tanınan ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty, 83 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 14:14
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    Ned Beatty, hayatını kaybetti

    Oyuncu Ned Beatty, dün Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun doğal sebeplerle öldüğü bildirildi.

    Beatty, 1970'lerde rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan, Hollywood'un önde gelen karakter oyuncularından biri olarak biliniyordu.

    KARİYERİ

    Kentucky eyaletinin Lousville kentinde 1952'de dünyaya gelen Beatty, oyunculuk kariyerine yerel tiyatrolarda başlamış, 1972'de "Kurtuluş" filmiyle ilk kez sinemaya adım atmıştı. Oyuncu, 1976 tarihli "Şebeke" filminde canlandırdığı televizyon yöneticisi Arthur Jensen rolüyle, En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti. Christopher Reeve'in başrolü üstlendiği ilk iki "Superman" filminde yer alan Beatty, ayrıca "Baş Sayfa" (1974), "Nashville" (1975) ve "Başkanın Bütün Adamları" (1976) filmlerinde rol almıştı.

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