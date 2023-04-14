Nefise Karatay'ın kızı Maya annesine benziyor Geçtiğimiz yıl 7 yaşına basan Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kalıyor.

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1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Kızı Maya'nın doğumundan sonra mesleğini bırakan Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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7 yaşına basan Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kaıyor. Katıldığı bir etkinlikte Maya'nın dışa dönük bir çocuk olduğunu anlatan oyuncu, 1. sınıfa başladığını ve bu kadar kısa sürede büyümesine şaşırdığını söyledi.

Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor.