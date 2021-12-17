Nehir Erdoğan ressam sevgilisi Renan Kaleli ile ayrıldı

Yaklaşık 2 yıldır gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu Nehir Erdoğan ile ressam Renan Kaleli, ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırdı.

Nehir Erdoğan, 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile Eylül 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği üç yıl sürmüştü.

HATİCE ASLAN'IN ESKİ EŞİ

Boşanmanın ardından bir süre yalnız kalan Erdoğan, oyuncu Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

YİNE AŞKI BULAMADI

Ancak Nehir Erdoğan'ın, aradığı mutluluğu yine bulamadığı ortaya çıktı. Çiftin geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldığı konuşuluyor. İkilinin, fikir ayrılıkları yaşadığı ve bir dargın bir barışık ilişkilerinin iyicene çıkmaza girmesi sonucu yollarını ayırdığı belirtiliyor.

TATİLDE KAVGA

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftin aşkı da bu yaz Bodrum'da belgelenmişti. Erdoğan'ın 41. yaş gününü kutladığı gün Akyarlar'da tatil yapan ikili, konakladıkları otelde tartışma yaşamış ama bu krizi kısa sürede atlatmıştı.