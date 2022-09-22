Petrol
89.79
-0.04%
Euro
18.1461
0.65%
Dolar
18.3627
0.19%
Altın
979.16
-0.75%
Borsa
3262
0.49%
Bitcoin
351.396
0.01%
BTXN Coin
8.13
1.87%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C
    Nejat İşler, kavgaya karıştı

    Nejat İşler, kavgaya karıştı

    Ünlü oyuncu Nejat işler, gittiği mekanda yanındaki kız arkadaşına saygısızlık yapan bir adamı dövdü.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Saygı dizisiyle uzun bir aranın ardından yeniden adından söz ettiren ünlü oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit'te bir mekanda kavgaya karıştı.

    Nejat İşler, yanında bulunan kız arkadaşına saygısızca davranan bir kişiyi affetmedi.

    Saygısızlığa gelemedi

    Tv100’den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine; göre müdavimi olduğu bir mekanda eğlenen Nejat İşler, yanındaki kız arkadaşına saygısızca yaklaşan adama çok sinirlendi.

    50 yaşındaki ünlü aktör, uçarak adama yumruk attı. Bir anda mekan karıştı.

    Nejat İşler, kavgaya karıştı #1

    Korumalar adamı Nejat'ın elinden zor aldı

    İşler adamı yere yatırıp yumruklamaya devam etti. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgayı araya giren korumalar durdurdu.

    Nejat İşler dövdüğü kişinin mekandan atılmasının ardından eğlencesine devam etti.

    Nejat İşler, kavgaya karıştı #2

    Nejat İşler, kavgaya karıştı #3

    Nejat İşler, kavgaya karıştı #4


    Almanya'da hastaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya
    Dünya

    Almanya'da hastaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya

    Orhan Veli'nin ölüm ve hayat temalı meşhur şiiri: Kitabe-i Seng-i Mezar
    Kitap

    Orhan Veli'nin ölüm ve hayat temalı meşhur şiiri: Kitabe-i Seng-i Mezar

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir