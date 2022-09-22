Nejat İşler, kavgaya karıştı

Ünlü oyuncu Nejat işler, gittiği mekanda yanındaki kız arkadaşına saygısızlık yapan bir adamı dövdü.

Saygı dizisiyle uzun bir aranın ardından yeniden adından söz ettiren ünlü oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit'te bir mekanda kavgaya karıştı.

Nejat İşler, yanında bulunan kız arkadaşına saygısızca davranan bir kişiyi affetmedi.

Saygısızlığa gelemedi

Tv100’den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine; göre müdavimi olduğu bir mekanda eğlenen Nejat İşler, yanındaki kız arkadaşına saygısızca yaklaşan adama çok sinirlendi.

50 yaşındaki ünlü aktör, uçarak adama yumruk attı. Bir anda mekan karıştı.

Korumalar adamı Nejat'ın elinden zor aldı

İşler adamı yere yatırıp yumruklamaya devam etti. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgayı araya giren korumalar durdurdu.

Nejat İşler dövdüğü kişinin mekandan atılmasının ardından eğlencesine devam etti.