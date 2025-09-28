Nejat İşler'e kafa atan magazin muhabirinden açıklama

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Nejat İşler, son dönemde alkollü halleriyle sık sık gündeme geliyor.

İşler, bu kez bir magazin muhabiriyle yaşadığı kavga nedeniyle gündem oldu...

İŞLER: "KAVGA EDECEKSEN EDELİM"

Ünlü oyuncu İstanbul'da bir mekan çıkışı magazin muhabirlerinin ilgisiyle karşılaştı.

İşler, magazincilerden kurtulmaya çalışırken, muhabirlerden biri ise yersiz ısrarlarda bulundu.

Beni bırakın diyerek adeta feryad eden İşler bir ara "kavga edeceksek edelim" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ OYUNCUYA KAFA ATTI

Muhabirin bu ısrarı sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, röportajın sonuna ilişkin dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde muhabirin elindeki mikrofonu arkadaşlarına vererek Nejat İşler'e kafa attığı görüldü.

MUHABİR ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Yaşananlar sonrası muhabirden özür mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan muhabir, "Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım ama evladımla ilgili sözleri sonrasında böyle bir eylemde bulundum." diyerek şu sözleri sarf etti:

"HER GAZETECİ GİBİ GÖREVİMİ YAPMAKTAN BAŞKA ARZUM YOKTUR"

Oyuncu Nejat İşler ile aramızda yaşanılan ve kamuoyunu meşgul eden görüntüler üzerine bu açıklamayı yapmak zorundayım. Her gazeteci ve meslektaşlarım gibi görevimi yapmaktan başka istediğim ve arzum yoktur.



Olayın yaşandığı gece, ben gayet kibarca Nejat İşler'in yanına giderek röportaj yapmak istediğim talebimi kendisine kibarca ilettim. Talebim üzerine Nejat İşler "Sen Osman Gökçek'in köpeği misin? Ben o herifin kanalına röportaj vermiyorum. S...git" diyerek bana insanların içerisinde küfür, hakaret dolu sözler sarf etti.

"ARKAMDAN AĞIR HAKARETLER VE KÜFÜRLER SARF ETTİ"

Kurmuş olduğu bu cümlelerin üzerine terbiyemi bozmadan "Nejat Bey niye böyle konuşuyorsunuz? Ayıp oluyor" dememe rağmen küfür ve hakaretlerine devam etti. Daha önce kez meslektaşlarımla bu tarz olaylar yaşayan İşler, "Sen bu köpeklerin yanında neden çalışıyorsun?" şeklinde bana sorular sordu. Kendisine "Ben bu sektöre 20 yılımı vermiş bir magazin muhabiriyim, görevimi yapıyorum. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğum bir kız çocuğum var" diye konuşup yanından uzaklaşsam da arkamdan ağır hakaretler ve küfürler sarf etti.



Bununla da yetinmeyen oyuncu, alkolün de etkisiyle "Senin patronunu da kızını da..." diye ekleyip küfür ve hakaretlerine devam etse de ağzımı açıp tek bir kelime etmedim. Aynı muhitte diğer gazeteci arkadaşlarım gibi haber aramaya devam ettiğim sırada bir kez daha karşılaştığım Nejat İşler'e soru sormak istediğim sırada küfürler ve hakaretlere devam etti. Fevri hareket ederek hiçbir zaman yaşmak istemediğim bir hadise yaşandı.

"EVLADIMLA ALAKALI SARF ETTİĞİ SÖZLERİ KALDIRAMADIM"