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    Nergis Kumbasar: Yasmin oyuncu olacak

    Kızının yetenekli olduğunu söyleyen Nergis Kumbasar, Yasmin Erbil'in youncu olacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 09:52
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    Nergis Kumbasar: Yasmin oyuncu olacak

    Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil’le olan evliliğinden dünyaya gelen 25 yaşındaki kızı Yasmin’in hakkında konuştu.

    "YASMİN İÇİN DEZAVANTAJ"

    Kumbasar, en son 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2' filminde yer alan kızı Yasmin Erbil'in oyunculuk yapacağını ve bunun için ders aldığını söyleyip, ebeveyni ünlü olma durumunun dezavantaj olduğunu anlattı.

    "SAKİN GİDİYOR"

    Kızına yurt dışında ders aldığı hocalarının yetenekli olduğunu söylediğini ifade eden Kumbasar, "Yasmin en son kısa televizyon filmleri çekiyordu. Daha önce 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2'de oynamıştı. Oyunculuk yapacak ama sakin gidiyor. Eğitimini alıyor, şan dersleri var, öyle bir anda değil" ifadelerini kullandı.

    Nergis Kumbasar: Yasmin oyuncu olacak #1

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