Nermin Gül sessiz sedasız boşandı

Nermin'in Enfes Mutfağı'nın sunucusu Nermin Gül, eşini boşadı.

Kanal 7'de yer alan Nermin'in Enfes Mutfağı'nın sunucusu Nermin Gül Öztürk'ün özel hayatıyla gündeme geldi.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nermin Gül, son olarak gelen sorular üzerine sessiz sedasız boşandığını açıkladı.

Canlı yayında açıkladı

3 çocuğu olan sunucu Nermin Gül açıklamasında "Canlı yayınımda çok soruldu. 2021'in ocak ayında anlaşmalı bir şekilde evliliğimi sonlandırdım. Bu da son cevap olsun" dedi.