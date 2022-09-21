Neşe Erberk, Demet Akalın'a cevap verdi

Miss Turkey 2022’de kızı üçüncü olan Neşe Erberk'ten, “Hira'yı ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın” diyen Demet Akalın’a yanıt geldi.

Miss Turkey 2022 güzelleri, dün akşam belli oldu. Gecede Nursena Say kraliçe tacının sahibi olurken, Aleyna Şirin ikinci, Selin Erberk Gurdikyan üçüncü oldu.

Sosyal medyada, Selin Erbek Gurdikyan'ın derece almasında annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu yorumları yapıldı. Bu yorumlardan biri de Demet Akalın'dan geldi.

Tweet'i olay oldu

Demet Akalın, sosyal medya hesabından "Hira'yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın." yazdı.

tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Neşe Erberk, iddialara canlı yayında yanıt verdi:

"3 nesil oradaydık"

"3 nesil oradaydık. Ben, annem ve kızım Lara. Çok gurur duyduk. Selin sahnede yürürken kuğu gibiydi. Konuşmalarıyla da inanılmaz etkiliydi. Gurur duydum kızımla. Benim beklediğim ve hayal ettiğim Selin idi karşımdaki. Anne olunca bambaşka duygular hissediyorsunuz. Benim okullarım vardı biliyorsunuz. Hepsinin annesi gibiydim. Anaç duygularla bakıyorum. Bütün kızların heyecanını hissettim. 3 isim belirlenmesi gerekiyordu. Önemli olan medeni cesaretleriyle Türk kızını temsil etmeleriydi. Bütün kızlar kendilerini ifade ettiler ama tabii ki en güzeli benim kızım.





"Meyvesi olan ağaç taşlanır"



Sosyal medyadaki yorumlara ben şaşırmadım. Miss Turkey seçildiğimde 1983'te sosyal medya yoktu ama birçok kişi aynı yorumları bana yapıyordu. Avrupa Güzeli seçilince konuşmalar durdu. Meyvesi olan ağaç taşlanır. Keşke kızımı tanısalardı, bu yorumlara pişman olurlardı. Selin'in ruhu güzel, yetenekli, iyiliksever... Bu yarışmaya katılma amacı uluslararası bir yarışmaya katılmak. Sosyal yardım projelerine destek vermekti. Tıp öğrencisi 3. sınıf. Seneye mezun olacak inşallah. Amacı uluslararası bir platformda olmaktı, amacına ulaştı.





"Ben kızımı 1. görmek istiyordum"

'Erberk' soyadını kullanmak Selin'in kendi tercihi. Bu durum gurur verici değil mi? Yazmasaydı 'meğerse Neşe Erbek'in kızıymış saklamış' diyecekler. Benim kızım hiçbir şey saklamadan kendini ifade etti. Jüriyi etkilemiş olsaydım birincilik tacını takardı. Dürüstçe söyleyeyim ben kızımı 1. görmek istiyordum. Sonuçtan memnun değilim ama saygı duyuyorum tabii ki. 3 kişinin temsil etme hakkı vardı. Bu üçü seçildi. Dün akşam sadece kızıma sarılma fırsatım oldu. Hemen elimden aldılar. 'Birkaç gün kızınıza ulaşamayacaksınız' dediler. Eve döndüğünde gerçek duygularını öğreneceğim. Kızımı 1. görmek isterdim ama Selin hedefine ulaştığı için onun adına mutluyum. O mutlu ise ben de mutluyum."





Neşe Erberk, Demet Akalın'ın "Hira'yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın." yorumuna ise; "Demet Akalın'ınki talihsiz bir açıklama diyorum. Demet'i öpüyorum." sözleriyle yanıt verdi.