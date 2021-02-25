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    Neslihan Atagül, Amerikan dergisine kapak oldu

    Sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül, ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 09:28
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    Neslihan Atagül, Amerikan dergisine kapak oldu

    Güzel oyuncu Neslihan Atagül, Amerika’nın en çok okunan yayınlarından Hola! USA dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

    Oyuncu, dergideki röportajı için Çırağan Sarayı’nda ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti.

    "MUTLULUK VERİCİ"

    Hayranlarına İspanyolca videolar da hazırlayan Atagül, “Dünyanın bambaşka yerlerindeki insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor ve takdir ediyor olması mutluluk verici.” dedi.

    Neslihan Atagül, Amerikan dergisine kapak oldu VİDEO

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    Neslihan Atagül, Amerikan dergisine kapak oldu #2

    Neslihan Atagül, Amerikan dergisine kapak oldu #3

    Neslihan Atagül, Amerikan dergisine kapak oldu #4

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    Neslihan Atagül, Amerikan dergisine kapak oldu #8

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