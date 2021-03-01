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    Neslihan Atagül: Hem eş hem arkadaşız

    Neslihan Atagül, mutlu evliliklerinin sırrını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 13:11
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    Neslihan Atagül: Hem eş hem arkadaşız

    Neslihan Atagül, HOLA USA Dergisi'ne verdiği röportajda 5 yıldır mutlu bir evliliği olan Kadir Doğulu ile olan ilişkisini anlattı.

    MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI

    Magazin dünyasının örnek çiftleri arasından gösterilen Neslihan Atagül, evliliklerinin sırrını "Biz hem sevgiliyiz hem de arkadaşız" şeklinde açıkladı.

    Birbirlerinin alanlarına her zaman saygılı olduklarını belirten Atagül, "Kendimizi geliştirirken birbirimizin gelişimine de önem veriyoruz" dedi.

    Neslihan Atagül: Hem eş hem arkadaşız #1

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