Neslihan Atagül Hollywood yapımında rol alacak

Bir süredir geçirdiği rahatsız nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Neslihan Atagül'e sınır ötesi teklif geldi.

Hastalığı nedeniyle rol aldığı diziyi bırakmak zorunda kalan Neslihan Atagül'den güzel haberler gelmeye başladı.

Sevenlerinin desteğiyle kısa sürede toparlayan Atagül, geçtiğimiz günlerde Hola dergisinin Amerika edisyonunda kapak güzeli yapılan ilk Türk olarak Latin Amerikalılar'ın yeni yıldızı oldu. Sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle büyük dikkat çeken oyuncuya sürpriz bir teklif geldi.

ONLINE TOPLANTI YAPACAK

Atagül, başrollerini dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın paylaştığı 'En Los Margenes' filminin kadrosuna seçildi. Atagül, bu hafta içerisinde yapımcılarla online olarak ilk görüşmeyi yapacak. Juan Diego Botto'nun yazıp yöneteceği filmin çekimlerine yıl sonuna doğru başlanacağı öğrenildi.

"SADECE BENİM BAŞARIM DEĞİL"

Verdiği röportajda İspanyolca'sıyla herkesi etkileyen Atagül, "Bunu sadece kendi başarım olarak görmüyorum. Bu aynı zamanda ülkemin başarısı." diyerek takdir toplamıştı.