Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'ya poz verdi Ayrılık iddialarını yalanlayan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

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Yedi yıl önce Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz aylarda Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması olay olmuştu.

"Hepsi gerçek dışı"

Geçtiğimiz haftalarda Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün boşanacaklarına yönelik yeni bir iddia atılmıştı. Atagül, konuyla ilgili olarak "Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz" diyerek son noktayı koymuştu.

Tüm bunların ardından Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, tatil yapmak için soluğu Kıbrıs'ta aldı. Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan çift, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Eşine verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül'e yorum yağdı