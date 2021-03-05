Neslihan Atagül: Konuşmadan anlaşıyoruz

Oyuncu Neslihan Atagül, 2016'da evlendiği eşi Kadir Doğulu ile ilişkisi hakkında konuştu.

Geçirdiği bağırsak sendromu sebebiyle başrolünde yer aldığı diziden ayrılan oyuncu Neslihan Atagül, samimi açıklamalarda bulundu. Atagül, hakkında merak edilenleri anlattı.

"ALDIĞIM KARARLAR BANA HİZMET EDİYOR"

Hayatında "keşke"lere hiç yer olmadığını ifade eden 28 yaşındaki Neslihan Atagül, "Kendimi hayatın merkezine koyarsam, aldığım bütün kararlar bana hizmet ediyormuş gibi geliyor. Bunların hepsi beni hem genişleten hem de geliştiren şeyler." dedi.

"BÖYLESİ İSTEYENE NASİP OLSUN"

2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu ile evliliği hakkında da konuşan Atagül, ilişkisinde hem aşkı hem de arkadaşlığı yaşamanın çok kıymetli olduğunu dile getirdi:

"Bazen sözlü anlaşıyoruz, bazen de konuşmadan... Amacımız birbirimizi değiştirmek değil, dönüştürmek olduğunda çok güzel devam ediyor. Umarım böylesi isteyenlere nasip olur."