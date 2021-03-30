Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti

Uzunca bir süredir bağırsak sendromu rahatsızlığı ile mücadele eden Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye uçtu.

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Projelerine ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti.

TEDAVİYE BAŞLANDI

Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.

EVDE BESLENME

Buna göre kendisine özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladı. Avakado ve hindistan cevizi yağı da tüketmeye başlayan Atagül'ün, bol bol dinlendiği ve enerji toplamaya çalıştığı öğrenildi.