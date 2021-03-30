Euro
9.7116
0.45%
Dolar
8.2531
0.65%
Altın
453.5
0.57%
Borsa
1.393
0%
Bitcoin
465.999
5.97%
EXEN Coin
21.22
-15.39%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti

    Uzunca bir süredir bağırsak sendromu rahatsızlığı ile mücadele eden Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye uçtu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti

    Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Projelerine ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti.

    TEDAVİYE BAŞLANDI

    Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.

    EVDE BESLENME

    Buna göre kendisine özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladı. Avakado ve hindistan cevizi yağı da tüketmeye başlayan Atagül'ün, bol bol dinlendiği ve enerji toplamaya çalıştığı öğrenildi.

    Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere ye gitti #1

    Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere ye gitti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir