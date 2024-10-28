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Bir dönem kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu'dan boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen Neslihan Atagül, Mısır'daki seyahatinden kareler paylaştı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yeni proje sorularına yanıt verdi.

"KARNIMDA"

Yeni proje sorusuna Neslihan Atagül, "Yakındaki yeni projem karnımdaki bebeğim. Onun için şu an yeni projem yok." dedi.

İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti.