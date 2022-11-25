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- Neslihan Atagül'den derin göğüs dekolteli pozlar
Neslihan Atagül'den derin göğüs dekolteli pozlar
Gecenin Ucunda'nın yıldızı Neslihan Atagül göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.
- Haber Merkezi
- 25.11.2022 - 12:04
Şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde 'Macide' karakterine hayat veren güzel oyuncu, Neslihan Atagül son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla mest etti.
Beğeni yağdı
Siyah şıklığıyle göz kamaştıran Neslihan Atagül'ün pozların derin göğüs dekoltesi damga vurdu. Alev emojileri yağan Neslihan Atagül'ün göğüs dekolteli mayosunu, siyah pantolonu ile kombinlediği tarzı beğeni topladı.
Bestemsu Özdemir, Didem Soydan, Tuba Ünsal gibi isimler, Neslihan Atagül'ün paylaşımına alev emojili yorumlar yağdırdı.